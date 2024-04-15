مستشفى الأورام بالأقصر يكرم عددًا من أمهات شهداء غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:

كرّم مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان أسر الشهداء والمصابين من أهالي غزة من الأشقاء الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج داخل المستشفي، على أيدى فرق طبية مميزة تقدم لهم كافة أوجه الرعاية الصحية وإجراء ما يلزمهم طبيًا.

أقيمت الاحتفالية بحضور مجلس إدارة جمعية الأورمان ومجلس إدارة مؤسسة شفاء الأورمان.

وكان مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، استقبلت عقب الأحداث الجارية في قطاع غزة 29 أسرة تتكون من 104 فردا تم توفير كافة الخدمات الطبية والعلاجية وأماكن للإقامة والإعاشة على مدار شهرين، ومنذ قدومهم للأقصر.

ووجه الدكتور هانى حسين، مدير مستشفيات شفاء الأورمان ، الشكر لجميع العاملين في المستشفيات من الأطباء واطقم التمريض والفنيين والعمال وجميع العاملين بالمستشفيات الذين بذلوا جهدا كبيرا في علاج المرضي من اشقائنا الفلسطنيين والتخفيف عنهم لما عانوه من فقد للاهل في قطاع غزة.

ومن جانبه أكد محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، انه منذ وصول الأسر الفلسطينية للمستشفى وجميع الفرق الطبية تتسابق فى المشاركة في تقديم العلاج لهم، وتقديم خدمات طبية متميزة على مدار شهرين كاملين منذ وصولهم للمستشفى، مثمنا دور جميع العاملين في المستشفى على دعم المصابين من الأشقاء الفلسطينيين وما قدموه من جهود لدعمهم وتقديم المساعدات الطبية والصحية لهم في ضوء توجيهات القيادة السياسية المصرية وما تضطلع به مصر من دورها دفاعاً عن القضية الفلسطينية.