أمين عام مجلس الأمن الروسي: نؤكد الحاجة لضبط النفس ومنع تصعيد الصراع في الشرق الأوسط

أكد أمين عام مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف في محادثة مع رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، على الحاجة إلى ضبط النفس لمنع تصعيد الصراع في الشرق الأوسط.

واشار بيان مجلس الأمن الروسي في بيان، الى ان "أمين مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف أجرى محادثات هاتفية مع رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي. وفي سياق تفاقم الوضع في الشرق الأوسط، أشار باتروشيف إلى ضرورة إظهار جميع الأطراف ضبط النفس من أجل منع المزيد من تصعيد الصراع، وتم التأكيد على أن روسيا تؤيد حل الخلافات بالطرق السياسية والدبلوماسية حصريا".

ويأتي هذا الاتصال عقب هجوم مباشر واسع النطاق شنته إيران على إسرائيل باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، ردا على استهداف إسرائيل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، مطلع الشهر الجاري.