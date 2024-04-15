الطيران الاسرائيلي ينفذ غارات على ميس الجبل وطير حرفا

اغار الطيران الحربي الاسرائيلي منذ قيل مستهدفا بلدة ميس الجبل، كما نفذ غارة معادية استهدفت منزلا قد استهدف سابقا في بلدة طيرحرفا ولا اصابات.

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