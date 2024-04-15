باسيل عرض مع لحود اوضاع القطاع الزراعي في لبنان وتسويق الانتاج

عرض رئيس "التيار الوطني الحر" النائب حبران باسيل، مع المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، اوضاع القطاع الزراعي في لبنان والمشاريع الضرورية لتشجيع الاستثمار في الزراعة وزيادة المساحات الزراعية.
وتخلل الاجتماع البحث في حماية الثروة الحرجية والاحراج والغابات في لبنان ومتابعة زيادة الصادرات الزراعية اللبنانية الى الاسواق الخارجية، وتسويق الانتاج الزراعي ومنتوجات الصناعات الزراعية والنبيذ لدى الانتشار.
كما كان عرض للمشاريع الزراعية في قضاء البترون.
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