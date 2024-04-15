شكرا لقرائتكم خبر عن الأكبر هذا العام.. اندلاع حريق هائل في غابات شرق إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

حرائق الغابات في إسبانيا

مكافحة حرائق الغابات

الدمام - شريف احمد - أعلنت إسبانيا عن اندلاع حريق هائل في غابات شرق البلاد، دمر نحو 600 هكتار من الأراضي خلال 24 ساعة.وجرى إجلاء نحو 180 شخصا في المنطقة الجبلية المتضررة حول تاربينا في إقليم أليكانتي الواقع على بعد نحو 90 كيلو مترا جنوب فالينسيا.وأعلنت السلطات أن هذا الحريق يعد الأكبر خلال هذا العام الجاري، مشيرة إلى اندلاع حريق أمس الأحد على مسافة أقل من 15 كيلومترا من البحر المتوسط.وأوضح بيلار يرنابي، ممثل الحكومة المركزية في مدريد، أن هناك اعتقادا أن سبب الحريق هو ممارسات قطع الأشجار وحرقها.والمنطقة التي دمرت بحلول عصر اليوم الإثنين، تساوي أكثر من 800 ملعب كرة قدم.وأرسل 15 من وحدات الإطفاء و10 من وحدات الوقاية من الحرائق اليوم لمكافحة النيران، مدعومة بثماني مروحيات وطائرة إطفاء، بحسب قوة فالينسيا للطوارئ.وكانت إسبانيا شهدت العام الماضي حرائق غابات، دمر واحد منها 4800 هكتار في جزر الكناري.