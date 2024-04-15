عاجل.. حركة كبيرة للطائرات الحربية الإسرائيلية فوق القدس

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت مصادر فلسطينية، أن هناك حركة كبيرة للطائرات الحربية الإسرائيلية فوق القدس، وسط توقعات لهجوم إسرائيلي على إيران ردا على الغارات التي نفذتها طهران السبت الماضي..

محمد يوسف

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