"متعلقة في المنور".. حادث صادم لفتاة بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهدت منطقة الطبعة بالهرم غرب الجيزة حادثًا مأساويًا لدى سقوط فتاة من الطابق العاشر وتعلقها في منور العقار، مساء الاثنين.

اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سقوط من علو بشارع المحولات بمنطقة المطبعة.

العميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب وجه ضباطه بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ والوقوف على ملابساته بالتنسيق مع وحدة مباحث القسم.

المعاينة الأولية بينت أن فتاة سقطت من الطابق العاشر داخل منور العقار، ما تسبب في تعلقها بين الطابقين الثاني والثالث ليستعين رجال الشرطة بقوات الإنقاذ البري التابعين لإدارة الحماية المدنية لاستخراجها.