اليمن: اتخاذ إجراءات وقائية من الكوليرا بعد رصد نحو 400 حالة بتعز

محمد اسماعيل - القاهرة - صنعاء (د ب أ)

أعلنت سلطات محافظة تعز في جنوب غرب اليمن، اليوم الاثنين، عن إجراءات وقائية لمواجهة انتشار وباء الكوليرا بعد رصد نحو 400 حالة منذ مطلع العام الجاري.

وأفاد بيان صادر عن مكتب إعلام السلطة المحلية في تعز"بأنه انعقد اجتماع للمسؤولين في المحافظة، برئاسة المحافظ نبيل شمسان، لبحث إجراءات الوقاية من وباء الكوليرا".

وفي الاجتماع "شدد المحافظ على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من وباء الكوليرا بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، والعمل على تظافر جهود الجميع وتكثيف حملات التوعية في المجتمع وفي مختلف وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن أسباب ومسببات الوباء والوقاية منه".

وكشف الاجتماع عن رصد" 374 حالة إصابة بالكوليرا، منها 122 حالة مؤكدة مخبريا منذ مطلع العام الجاري، مؤكدا جاهزية الكوادر الصحية للتعامل مع الحالات المشتبه بها وتشخيص الكوليرا وتقديم الرعاية اللازمة للمرضى".

وأقر الاجتماع" الخطط الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار الوباء والسيطرة على حالات الإصابة وأهمية توعية السكان بأعراض الكوليرا وطرق انتقالها، واهمية النظافة بشكل مستمر وتوفير مياه الشرب النظيفة وكلورة المياه للوقاية من الكوليرا، و استعداد وتجهيز المختبر المركزي ومركز نقل الدم لاستقبال الحالات على مدار الساعة بالإضافة إلى فحص عينات مياه الآبار والمياه المنزلية وخزانات توزيع المياه في الحارات".

ويعاني القطاع الصحي في اليمن من تدهور كبير، جراء تداعيات الحرب المستمرة منذ نحو عشر سنوات.