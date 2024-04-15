البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 2.8% للعام المالي الجاري للمرة الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال العام المالي الجاري 2024-2023 إلى 2.8% مقابل 3.5% في توقعات سابقة له في يناير الماضي، بحسب تقرير صادر له أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أبريل 2024.

وكان البنك الدولي خفض توقعاته في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية يناير 2024، لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 3.5% خلال عام 2024-2023 مقابل 3.7% في توقعات سابق له في تقرير سابق صدر في أكتوبر الماضي.

ويبدأ العاك المالي في مصر أول شهر يوليو وينتهي آخر يونيو من العام التالي.

وأرجع البنك الدولي تراجع نمو الناتج المحلي لمصر للعام المالي الجاري إلى التبعات السلبية للتوترات في منطقة البحر الأحمر وشن جماعة الحوثيين اليمنية هجمات على سفن الشحن على إيرادات قناة السويس والسياحة اللتين تعدان مصدران أساسيين لموارد النقد الأجنبي.

وقدر البنك معدل النمو في العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2023 بنسبة 3.8%، حيث قال إن التقديرات تشير إلى تباطؤ النمو خلال العام المالي 2022-2023 بسبب القيود المفروضة على الواردات، وتراجع القوة الشرائية للأسر، وتباطؤ نشاط الشركات وأنشطة الأعمال.

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