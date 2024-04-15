البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 4.2% للعام المالي المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال العام المالي القادم 2025-2024 إلى 4.2% مقابل 3.9% في تقرير سابق له، بحسب تقرير صادر له بعنوان "أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أبريل 2024".

كان البنك الدولي توقع في تقرير سابق له بعنوان "الآفاق الاقتصادية العالمية يناير 2024"، تباطؤ معدل نمو الاقتصاد المصري للعام المالي المقبل 2025-2024 إلى 3.9% مقابل 4% في توقعات تقرير أكتوبر الماضي.

وفي نفس الوقت خفض البنك الدولي في أحدث تقرير صادر له اليوم، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال العام المالي الجاري 2023-2024 إلى 2.8% مقابل 3.5% في توقعات سابقة له في يناير الماضي للمرة الثانية على التوالي.

وأشار البنك في بيانه إلى تأثير التوترات الجيوسياسة بالمنطقة واستمرار الإضطرابات في منطقة البحر الأحمر على اقتصاديات دول الشرق الأوسط.