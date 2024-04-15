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شعبة المخابز توضح تفاصيل انخفاض أسعار الخبز السياحي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:
قال عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، إن فترة شهر رمضان، شهدت استهلاكا كبيرا للدقيق، وبالتالي كان هناك تحرير لسعر الدقيق الفاخر.

خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، والمُذاع على فضائية "الحياة"، أكد غراب، أن الدقيق الفاخر يعتمد على الدولار من اجل استيراده، مؤكدًا أن سعر طن الدقيق أنخفض من 20 ألف إلى 16 ألف جنية.

وأشار، أن من المقرر أن نجتمع غدًا مع وزير التموين، من أجل تثبيت سعر الدقيق، بالإضافة إلى وزن الرغيف، مضيفًا أنه العيش البلدي له وزن محدد وسعر محدد، ومن المفترض أن نناقش تثبيت سعر الرغيف الياحي أيضًا.

ونوّه، أن الدولة لن تقف عاجزة في مواجهة أي تجاوز خاص بـ"العيش"، مؤكدًا أن نسبة التخفيض في سعر رغيف الخبز تتراوح من 20 إلى 25%.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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