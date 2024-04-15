حدث في 8 ساعات| موعد تخفيف أحمال الكهرباء في المحافظات.. وتشكيل لجنة عليا لإحياء "مسار آل البيت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

شهدت مصر، اليوم الإثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، نشر الجريدة الرسمية 3 قرارات جمهورية جديدة صادرة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإعلان مجلس الوزراء، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، التى سيتم تنفيذها بدءا من الساعة 11 ظهر اليوم الاثنين في المحافظات المختلفة.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

اتفاقية منحة وتخصيص أرض.. السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 15 الصادر في 15 أبريل 2024، ثلاث قرارات جمهورية جديدة صادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتضمنت القرارات، الموافقة على اتفاقية منحة بقيمة 56.742.858 يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية.

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رئيس الوزراء يُوجه بتشكيل لجنة عليا لإحياء "مسار آل البيت"

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ لمتابعة عددٍ من ملفات عمل الوزارة.

وفي مُستهل اللقاء، تطرَّق رئيس الوزراء إلى ملف إحياء "مسار آل البيت" وتطوير منطقة جنوب القاهرة التاريخية بما يدعم حركة السياحة ويُسهم في إحياء المناطق التراثية.

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موعد التطبيق.. تفاصيل تنفيذ قرار زيادة أجور القطاع الخاص إلى 6000 جنيه- مستند

أصدرت وزارة العمل، صباح اليوم الإثنين، كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل بالمحافظات بشأن آليات تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور الصادر في الأسبوع الماضي بزيادة الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص إلى 6000 جنيه بدًلا من 3500 جنيه؛ لتنفيذه من شهر مايو 2024 المُقبل.

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مدبولي يُوجه بالإسراع في إدخال محافظات جديدة لمنظومة التأمين الصحي الشامل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة واستعراض عدد من ملفات عمل وزارة الصحة والسكان.

حضر الاجتماع كلا من: الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور محمد عبد الوهاب، رئيس قطاع مكتب وزير الصحة والسكان، والدكتورة سعاد عبد المجيد، رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض بوزارة الصحة.

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رئيس الوزراء يتابع استعدادات تشغيل مستشفى 500500 للأورام بالشيخ زايد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، لمتابعة استعدادات تشغيل المعهد القومي الجديد للأورام بالشيخ زايد "مستشفى 500500".

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أول توضيح من وزارة النقل بشأن نقل اختصاصات كامل الوزير لرئيس هيئة الطرق والكباري

أصدرت وزارة النقل بيانا إعلاميا بشأن ما تم نشره عبر عدد من المواقع الإلكترونية تحت عنوان "قرار بتفويض رئيس هيئة الطرق والكباري لمباشرة اختصاصات وزير النقل".

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بدء خطة انقطاعات الكهرباء وتخفيف الأحمال.. جدول بالمواعيد في جميع المحافظات

أعلن مجلس الوزراء، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، التى سيتم تنفيذها بدءا من الساعة 11 ظهر اليوم الاثنين، في المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول.

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