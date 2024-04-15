البيت الأبيض اعتبر أن الهجوم الإيراني على إسرائيل كان فشلًا "ذريعا"

اعتبر البيت الأبيض، أن "الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل كان "فشلًا ذريعًا ومُحرجًا"، وذلك بعد أن تمكنت الدفاعات الجوية الاسرائيلية بمساعدة واشنطن وحلفاء آخرين من اعتراض القسم الأكبر من الصواريخ والمسيرات.

واشار الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي لصحافيين، الى اننا "اطلعنا على تقارير تفيد بأن الإيرانيين تعمّدوا الفشل وأن هذا الفشل الذريع والمحرج كان مخططًا له، كل هذا غير صحيح بشكل قاطع".