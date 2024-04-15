غالانت: إسرائيل ليس لديها خيار سوى الرد على الهجوم الإيراني غير المسبوق

أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت نظيره الأميركي لويد أوستن ان "إسرائيل ليس لديها خيار سوى الرد على الهجوم الإيراني غير المسبوق"، مؤكدا أن "إسرائيل لن تكون قادرة على قبول واقع جديد يتم فيه إطلاق صواريخ باليستية عليها دون رد".

وشدد غالانت على أن "إسرائيل لن تكون قادرة أيضا على قبول وضع ترد فيه إيران على هجمات إسرائيل في سوريا".

من جانبه، نقل أوستن إلى غالانت رسالة مماثلة لتلك التي نقلها الرئيس الأميركي جو بايدن إلى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو يوم السبت، مشددا على أنه "يجب القيام بكل شيء لتجنب المزيد من التصعيد في المنطقة".