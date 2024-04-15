اندلع حريق في الطابقين الرابع والخامس من داخل مبنى في تلة الخياط، وتعمل عناصر فوج إطفاء بيروت على مساعدة المحتجزين في المبنى، وإخماد النيران.

كانت هذه تفاصيل خبر حريق داخل مبنى في تلة الخياط وفوج إطفاء بيروت يعمل على مساعدة المحتجزين وإخماد النيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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