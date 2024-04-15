إيران : لا نخطط لمواصلة العملية العسكرية ضد إسرائيل

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال رئيس أركان الجيش الإيراني محمد باقري، اليوم الاحد 14 أبريل 2024 إنهم لا يخططون لمواصلة العملية التي بدأوها ضد إسرائيل، معتبرا أنها تكللت بالنجاح.

وأضاف في حديث للتلفزيون الحكومي: "اكتملت العملية بنجاح. نحن نرى هذه العملية كنتيجة كاملة، وليس لدينا أي خطط لمواصلتها".

وذكر باقري أن إدارة تل أبيب تجاوزت الخط الأحمر بمهاجمة قنصلية إيران في العاصمة السورية دمشق.

وبيّن أنه في حالة وقوع هجوم جديد ضد إيران، فإنها ستشن هجوما أوسع نطاقا على إسرائيل.

وأشار أن التجمعات السكنية والمناطق الاقتصادية لم تتعرض للقصف.

ولفت أنه رغم امتلاكهم القدرة على إطلاق المزيد من الصواريخ، إلا أنهم يحاولون إبقاء الهجوم على إسرائيل عند مستوى التحذير.

ومساء السبت، قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن "الحرس الثوري بدأ عملية جوية بالطائرات المسيرة ضد أهداف في المناطق المحتلة"، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن إيران أطلقت هجوما بالطائرات المسيرة.

ويأتي الهجوم الإيراني ردا على تعرض القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق مطلع أبريل/ نيسان الجاري، لهجوم صاروخي إسرائيلي، أسفر عن مقتل 7 من الحرس الثوري الإيراني، بينهم الجنرال البارز محمد رضا زاهدي.

المصدر : وكالات