أول تعليق من حماس بعد إعلان إسرائيل موافقة الحركة على الصفقة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عزت الرشق، إن الوقف الدائم لإطلاق النار هو الضمانة الوحيدة لشعبنا ولا تنازل عن الانسحاب الكامل وعودة النازحين.

كان موقع والا نقل عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ردت على اقتراح الوسطاء بموافقتها على إطلاق سراح 20 أسيرا فقط مقابل وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع.

وقالت الخارجية الأمريكية، إن إسرائيل قدمت تنازلات كبيرة في المقترح الأخير المطروح بشأن وقف إطلاق النار والعقبة هي حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قائلة: "ما زلنا نسعى إلى اتفاق للأسرى من شأنه أن يسمح بوقف فوري لإطلاق النار في غزة".