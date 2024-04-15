إعلام عبري: إسرائيل قررت الرد بشكل واضح وحاسم على الهجوم الإيراني

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت القناة 12 العبرية، إن القيادة السياسية الأمنية الإسرائيلية قررت الرد بشكل واضح وحاسم على الهجوم الإيراني.

وأضافت القناة العبرية، إن الرد سيكون بطريقة تقبلها واشنطن ولا يؤدي على الأرجح إلى جر المنطقة للحرب.

وقالت هيئة البث، إن هناك استعداد إسرائيلي للرد على الهجوم الإيراني خلال وقت قصير وتوقعات برد إيراني إضافي،

ونقلت هيئة البث عن مصادر، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو رفض تلقي اتصالات من قادة أجانب بعد الهجوم الإيراني خشية تعرضه لضغوط لعدم الرد.

من جانبه قال مكتب نتنياهو، إن زعيم الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي أكد دعمه لأي قرار تتخذه إسرائيل في ضوء الهجوم الإيراني، موضحا أن رئيس الوزراء أكد لزعيم الأغلبية بمجلس النواب الأمريكي أن إسرائيل ستفعل اللازم للدفاع عن نفسها.