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سؤال برلماني بشأن سياسة الحكومة للحد من انقطاع الكهرباء

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:
تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء و الطاقة، بشأن سياسات وخطط وزارة الكهرباء و الطاقة للحد من ظاهرة قطع الكهرباء.

وقالت سعيد في سؤالها،: "في ظل توجه الدولة المصرية إلى رقمنة كافة الخدمات المهمة والحيوية والتي تحتاج للكهرباء بشكل متواصل وفي ظل اهتمام الدولة برفع الخصائص السكانية للمواطن المصري ونحن على أعتاب فصل الصيف و فترات حرارة مرتفعة مصحوبة بأيام أمتحانات نهاية العام الدراسي
فما هي الخطط التي تلجأ إليها وزارة الكهرباء للحد من ظاهرة انقطاع الكهرباء؟".

وتسائلت: "هل سيصبح انقطاع الكهرباء أمرًا مستمرًا أم هناك خطه للحد من هذه الظاهرة؟".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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