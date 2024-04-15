تموين بورسعيد: نستهدف توريد 16 ألف طن قمح بموسم 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أكد محمد عوض، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، على أن المستهدف توريد 16 ألف طن قمح بموسم 2024.

وأشار "عوض"، خلال متابعته موسم توريد القمح، إلى أن المطاحن والشون شهدت اليوم استقبال العشرات من السيارات والمزارعين، وجرى استلام 40 طن قمح في الساعات الأولى من التوريد، متوقعا تجاوز نسبة المستهدف هذا العام أسوة بالعام الماضي الذي كان المستهدف 14 ألف طن وجرى توريد 16 ألف بنسبة تجاوزت الـ 100%.

وأوضح أن المزارعين يحصلون على المبالغ المالية الخاصة بهم خلال 24 ساعة من اتمام عملية التوريد، وذلك بسعر 2000 جنيه للأردب.