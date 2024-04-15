متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين يغلقون جسر "غولدن غايت" في سان فرانسيسكو

عمد متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين الى إغلاق جسر "غولدن غايت" الذي يعتبر أحد معالم مدينة سان فرانسيسكو، بعد أكثر من ستة أشهر من بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

واظهرت مشاهد التقطت من الجو طابورا طويلا من السيارات المتوقفة على الجسر الأحمر، فيما المسالك في الاتجاه المعاكس خالية تماما.

ومنع المتظاهرون حركة الدخول والخروج من هذه المدينة الواقعة في ولاية كاليفورنيا، رافعين لافتة كتب عليها "أوقفوا العالم من أجل غزة".

وتندرج التظاهرة في إطار مبادرة سميت "ايه 15 أكشن"، تسعى الى إغلاق مدن كبرى عدة في أنحاء العالم "تضامنا مع فلسطين".

وفي الولايات المتحدة، قطع متظاهرون الطرق المؤدية الى مطار شيكاغو. وجرت تظاهرة مماثلة في لوس انجليس.

وعدد الموقع الالكتروني للمنظمين نحو أربعين مدينة يتوقع أن تشهد تحركات في دول مختلفة، بينها أستراليا وبلجيكا وإسبانيا وكولومبيا وكوريا الجنوبية.

وكتب المنظمون على موقعهم "في كل مدينة سنركز على نقاط الإنتاج والتنقل بهدف إحداث أكبر تاثير اقتصادي ممكن".