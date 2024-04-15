البنتاغون: أميركا توافق على إمكانية بيع بقيمة 140 مليون دولار للدعم اللوجستي للعراق

اعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" إن وزارة الخارجية الأميركية وافقت على إمكانية بيع بقيمة 140 مليون دولار للدعم اللوجستي والتدريب لمتعاقدي الطائرات والمعدات ذات الصلة بالعراق. وأوضحت الوزارة في بيان، أن التدريب والدعم ينطبقان على إسطوال الطائرات العراقية من طراز "سي-172" و "إيه.سي/أر.سي-208". وتابعت أن المتعاقد الرئيسي سيكون شركة "نورثروب غرومان".

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