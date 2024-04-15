نتانياهو يدعو المجتمع الدولي الى البقاء موحدا في مواجهة إيران

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو المجتمع الدولي الى "البقاء موحدا" في مواجهة "العدوان الإيراني الذي يهدد السلام العالمي"، وذلك بعد هجوم طهران على اسرائيل بمئات الصواريخ والمسيرات. واشار نتانياهو في تصريح له، الى انه "على المجتمع الدولي أن يبقى موحدا لمقاومة هذا العدوان الايراني الذي يهدد السلام العالمي"، مشيدا بـ"دعم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ودول أخرى لإحباط الهجوم الإيراني".

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