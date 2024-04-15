ماكرون: حفل افتتاح أولمبياد باريس قد ينقل إلى “ستاد دو فرانس” في حال وجود تهديد أمني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين بأن حفل افتتاح الألعاب الأولمبية التي ستحتضنها باريس الصائفة القادمة، قد يُنقَل من نهر السين إلى “ستاد دو فرانس” في حال وجود تهديد أمني. وبحسب البرنامج المقرر فإن حفل الافتتاح الذي تشارك فيه الوفود المتنافسة سيقام على متن قوارب على نهر السين في 26 تموز/يوليو المقبل. إلا أن ماكرون أوضح بأن احتمال إجراء هذا الحفل في فضاء ” تروكاديرو”، على مقربة من برج إيفل أو أن “يُنقل حتى إلى ستاد دو فرانس” ليس مستبعدا إذا اقتضت الضرورة الأمنية ذلك.