أمين عام الأمم المتحدة يحذر من خطر صراع مجتمعي شامل في دارفور

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_وكالات

صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين، بأن الهجمات العشوائية التي “تقتل وتصيب وتروع المدنيين” في السودان يمكن أن تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ودق ناقوس الخطر بشأن تصاعد القتال في ولاية شمال دارفور.

وقال للصحفيين بمناسبة مرور عام على الصراع في البلاد “التقارير الأخيرة عن تصاعد الأعمال القتالية في الفاشر، عاصمة الولاية، هي سبب جديد للقلق البالغ”، وفق وكالة رويترز.

وأضاف “دعوني أكون واضحا: أي هجوم على الفاشر سيكون مدمرا بالنسبة للمدنيين وقد يؤدي إلى صراع مجتمعي شامل في جميع أنحاء دارفور”.