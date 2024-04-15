شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بايدن للسوداني: ملتزمون بحماية مصالح أمريكا وشركائها في المنطقة بما في ذلك العراق والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الاثنين، أن الولايات المتحدة ملتزمة بحماية مصالح أمريكا وشركائها في المنطقة بما في ذلك العراق.

يأتي ذلك ضمن محادثة جمعت بايدن ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في البيت الأبيض، الاثنين، حول التوترات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، فضلا عن عدوان تل أبيب على غزة والهجوم الإيراني على إسرائيل.

وأضاف بايدن، خلال اللقاء بالسوداني، أن “أمريكا ملتزمة بأمن إسرائيل، وملتزمون بوقف لإطلاق نار يعيد الرهائن إلى وطنهم ويمنع اتساع نطاق الصراع” وفق “العربية”.

وقال بايدن إن أمريكا ملتزمة بأمن إسرائيل. ملتزمون بوقف لإطلاق نار يعيد الرهائن إلى وطنهم ويمنع اتساع نطاق الصراع. ملتزمون بحماية مصالح أمريكا وشركائها في المنطقة، بما في ذلك العراق. عازمون على تجنب تمدد الصراع في الشرق الأوسط.

من جانبه قال السوداني: “نعمل على الانتقال من العلاقة العسكرية إلى الشراكة الكاملة مع الولايات المتحدة”، مبيناً أن “العلاقات الأميركية العراقية وصلت لمنعطف مهم ونهدف إلى بحث الشراكة”.

ولفت السوداني إلى أن “زيارة أمريكا تأتي بعد وقت حساس وتظهر أهمية العلاقات بين الجانبين”، موضحاً أن “وجهات النظر الأميركية والعراقية قد تكون متباينة بشأن ما يحدث في المنطقة، ونريد وقف اتساع الصراع” وفقا للمصدر.

ويجري رئيس الوزراء محمد شياع السوداني زيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، يلتقي خلالها الرئيس جو بايدن، إضافة إلى وزراء الدفاع والخارجية والخزانة ومستشار الأمن القومي وعدد من المسؤولين الأميركيين.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعرب ائتلاف إدارة الدولة المشكل لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عن أمله في أن تشهد زيارة السوداني إلى واشنطن “تفعيلاً لاتفاقية الإطار الاستراتيجي ولاسيما ما يتعلق منها بالطاقة والتنمية والتبادل العلمي والاستثمارات.

واتفاقية الإطار الاستراتيجي هي اتفاقية أمنية وقعت بين حكومة العراق والولايات المتحدة، عام 2008، وتتضمن هذه الاتفاقية تحديد الأحكام والمتطلبات الرئيسة التي تنظم الوجود المؤقت للقوات العسكرية الأميركية في العراق وأنشطتها فيه وانسحابها من العراق.