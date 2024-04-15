رئيس الأركان الإسرائيلي: سنرد على الصواريخ الإيرانية التي قصفت أراضينا

ياسر رشاد - القاهرة - تتوالى تصريحات المسؤولين الإسرائيليين حول الرد على القصف الإيراني الذي استهدف إسرائيل، مساء السبت الماضي، في ذات الوقت الذي تحذر فيه إيران مما وصفته بـ"مغامرة جديدة" لإسرائيل، وتؤكد أن ردها سيكون سريعا وقويا.

وزار رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي، قاعدة "نيفاتيم" الجوية الإسرائيلية، التي قصفتها إيران بعدة صواريخ، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الاثنين.

وقال هليفي خلال زيارته للقاعدة: "الجيش الإسرائيلي سيرد على الصواريخ الإيرانية التي قصفت أراضي إسرائيل".

وعقدت حكومة الحرب الإسرائيلية اجتماعا لبحث الخيارات المتاحة للرد على إيران، وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن التزام واشنطن بأمن إسرائيل بشكل كامل، بينما حذرت طهران الولايات المتحدة من الدخول في الصراع.

وكانت إسرائيل قد هاجمت قنصلية طهران في العاصمة السورية دمشق مطلع الشهر الجاري، وهو الهجوم الذي تعهدت إيران بالرد عليه في الوقت المناسب.

وتصاعدت حدة التوتر بين إيران وإسرائيل خاصة منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها الفصائل الفلسطينية وأدت إلى مقتل نحو 1250 إسرائيلي وأسر نحو 240 آخرين في الـ7 من أكتوبر الماضي.

من جهة أخرى استدعت ألمانيا وفرنسا وبلجيكا سفراء إيران لديهم، اليوم الاثنين، في الوقت الذي تواصل فيه الدول الأوروبية إدانة الهجوم الإيراني على إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية البلجيكية، إنها استدعت سفيرها الإيراني محمد علي روباتجازي، مشيره إلى أن المسؤولين استغلوا الزيارة لنقل "إدانتهم الشديدة للهجوم الإيراني على إسرائيل" للسفير.

وكما قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها، إنه تم استدعاء السفير الإيراني للاستماع إلى إدانة فرنسا بأشد الحزم هجوم طهران على إسرائيل.

وحذرت فرنسا من أنه في أعقاب الهجوم، فإن إيران الآن "تواجه خطر التصعيد الذي ليس لأحد مصلحة فيه"، داعية النظام إلى "التوقف فورا" عن استفزازاته.

بينما استدعت الحكومة الألمانية السفير الإيراني في برلين، حسبما قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في مؤتمر صحفي.

ويأتي كل ذلك بعد أن استدعت الحكومة الإيرانية سفراء ألمانيا وبريطانيا وفرنسا في طهران يوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية تسنيم.

وقالت تسنيم، تم استدعاء السفراء الثلاثة بسبب “المواقف غير المسؤولة” التي اتخذوها ردا على الهجوم الإيراني على إسرائيل.