ترامب اكد إن لديه "مشكلة حقيقية" مع القاضي الناظر في قضيته في نيويورك

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في ختام أولى جلسات محاكمته في قضية جنائية في نيويورك أنّ لديه "مشكلة حقيقية" مع القاضي الناظر فيها.

واكد ترامب في تصريح لصحافيين أمام المحكمة في مانهاتن بعد انتهاء أول جلسة "لن نُمنح محاكمة عادلة"، وأضاف "لدينا مشكلة حقيقية مع هذا القاضي".

وبدأت في نيويورك الإثنين محاكمة دونالد ترامب في قضية جنائية في سابقة لرئيس أميركي سابق، في تطوّر قد يشكّل تحوّلا دراماتيكيا في استحقاق رئاسي يسعى فيه الجمهوريون للعودة إلى البيت الأبيض.

لكن موقف ترامب البالغ 77 عاما من القضية لم يغيّر في شيء موقف القاضي الناظر فيها خوان ميرشان الذي حذّره في خطوة معتادة مع كل المتهّمين من أنه سيتعين عليه حضور الإجراءات في محكمة مانهاتن يوميا.

وحذّر القاضي أيضا ترامب من تكرار محاولاته عرقلة الجلسات بمنشورات تحريضية على شبكات التواصل الاجتماعي.

ترامب هو أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يمثل أمام محكمة في قضية جنائية، في محاكمة قد تفضي إلى حكم بالسجن وبالتالي إلى قلب موازين حملة الانتخابات الرئاسية التي يخوضها الملياردير مرشحا عن الحزب الجمهوري.

وانطلقت المحاكمة في جلسة يتوّقع أن يتم فيها انتقاء أعضاء هيئة المحلّفين الإثني عشر لبتّ ما إذا كان الملياردير الجمهوري مذنبا في تزوير مستندات محاسبية لمجموعته العقارية "Trump Organization".

سمحت هذه النسخ المزوّرة، بحسب الادعاء، بإخفاء مبلغ 130 ألف دولار في المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخابية في 2016 دفع لممثّلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز كي تتستّر على علاقة جنسية قبل عشر سنوات مع ترامب، ينفي الرئيس الأميركي السابق حدوثها.