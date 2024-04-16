"أمهات مصر": وزير التعليم حريص على مصلحة طلاب "الإعدادية والثانوية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، إن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استجاب لرغبة ومطالب أولياء الأمور بإجراء مراجعات نهائية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، مؤكدة أنه دائما الاستجابة.

وأشادت في تصريحات صحفية، بتوجيهات وزير التعليم، بتنظيم مراجعات نهائية مجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة عقب الانتهاء من تدريس المناهج وفق الخريطة الزمنية الدراسية بنهاية شهر إبريل الجاري، فضلا عن تشكيل فرق من المعلمين المتميزين والمشهود لهم بالكفاءة لتدريس المراجعات وتحديد ٣ مقار في كل إدارة تعليمية، ووضع نماذج امتحانات تدريبية تحت إشراف موجهي المواد الدراسية بالمديريات التعليمية لتدريب الطلاب عليها أثناء المراجعات.

وقدمت الشكر لوزير التعليم والوزارة لحرصهم الدائم علي مصلحة أبنائنا الطلاب، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، إذ قامت الوزارة بناءًا على توجيهات وزير التعليم بتشكيل لجنة مركزية بمقر ديوان عام الوزارة خلال الفترة من ١٣ / ٧ / ٢٠٢٣ حتى ٤ / ١٠ / ٢٠٢٣ برئاسة خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، لفحص كافة طلبات تحويل طلاب الصف الثالث الثانوي.

واشترطت اللجنة تقديم كافة الأوراق الثبوتية اللازمة اضطرار الطالب للنقل سواء داخل الإدارة التعليمية أو بين الإدارات داخل المديرية التعليمية أو من مديرية تعليمية إلى أخرى.

في المقابل، وجهت مؤسس اتحاد أمهات مصر وائتلاف أولياء الأمور، حديثها لأولياء الأمور والطلاب، بضرورة التركيز في الدراسة والمذاكرة والمراجعة أولا بأول، استعدادا للامتحانات، وتهيئة المناخ المناسب داخل الأسرة للطلاب، حتي يستطيعوا التركيز في مناهجهم.للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)

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