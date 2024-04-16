"أولياء الأمور": بعض المدارس جعلت من المهام الأدائية رهبة مثل الامتحانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أكدت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أن هناك حالة من القلق والتوتر سيطرت على قطاع كبير من أولياء أمور المرحلة الابتدائية، تزامنا مع اقتراب مواعيد امتحانات المهام الأدائية، واستغلال بعض المدرسين لهذا الأمر وإجراء حصص مراجعات وهو ما يشكل عبئا ماليا عليهم.

وفي بيان لها مساء اليوم، قالت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر وخبيرة أسرية، إن هناك عددا من الشكاوى لأولياء الأمور من تطبيق بعض المدارس للمهام الأدائية بشكل يشكل عبئا على التلميذ وولي الأمر، مما أفقدها الغرض الذي جاءت من أجله، وهو أن تكون المهام الأدائية نشاطا بسيطا يتم تحت إشراف المعلم بهدف قياس فهم التلاميذ لمخرجات التعلم واكتساب مهارات.

وتابعت أن بعض المدارس جعلت من المهام الأدائية رهبة مثل الامتحانات، ودفعت التلميذ إلى اللجوء للدرس الخصوصي حتى يستطيع التعامل معها، لافتة إلى أن ذلك يشكل عبئا ماديا على الأسرة، كما أن هناك تأخرا في بعض المدارس في إعلان جداول امتحانات المهام الأدائية؛ مما يؤثر على استعداد الطالب لها بشكل كبير.

وطالبت بضرورة مراقبة تنفيذ المهام الأدائية على أرض الواقع، لأن من الملاحظ أن هناك تجاوزات من بعض المدارس وكذلك إلزام المدارس بالإعلان عن جداول المهام الأدائية بوقت كاف للطالب للاستعداد.

وتمنت "الحزاوي" أن يكون هناك تناسب بين المدة الزمنية للترم والمقررات ووجود امتحانات شهرية وكذلك مهام أدائية بدءا من العام الدراسي المقبل. للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)

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