أمير قطر والرئيس الإيراني يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الدوحة- (د ب أ)

أكد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، على "ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، بأن "الشيخ تميم استعرض خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، كما بحثا تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية".

وأكد أمير قطر على ضرورة خفض كافة أشكال التصعيد وتجنب اتساع رقعة الصراع في المنطقة، مشددا أيضا على ضرورة الوصول لتحقيق حل دائم ونهائي للقضية الفلسطينية بما يحقق سلاما دائما وشاملا في المنطقة.

يشار إلى أن مصر وقطر ، بدعم أمريكي ، تقومان بجهود وساطة بين حماس وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في قطاع غزة والإفراج عن رهائن محتجزين في قطاع غزة وسجناء فلسطينيين في إسرائيل.

يأتي الاتصال الهاتفي عقب هجوم شنته إيران، ولأول مرة في تاريخ الجمهورية الإسلامية، بشكل مباشر ليل السبت/الأحد على إسرائيل بصواريخ وطائرات مسيرة وصواريخ كروز. وقد تم صد الهجوم إلى حد كبير.

وصورت إيران الهجوم على أنه انتقام لمقتل ضباط إيرانيين كبار في سوريا في قصف استهدف القسم القنصلي بسفارة طهران في سوريا نسب لإسرائيل.

من جانبها، هددت إسرائيل بالرد على الهجوم داخل الأراضي الإيرانية.