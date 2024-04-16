كشف المكتب الوطني للإحصاء الصّيني، أنّ معدّل النّمو المحلّي الفصلي في الرّبع الأوّل من العام بلغ 5,3%، أي أكثر من الهدف الّذي وضعته بكين للعام الجاري والبالغ نحو 5%.
وأشار المتحدّث باسم المكتب شنغ لايون، إلى أنّ في الرُبّع الأوّل من العام، "واصل الاقتصاد الصيني زخمه وانطلق انطلاقة جيّدة"، عازيًا هذا النّمو إلى التّدابير الّتي اتّخذتها الحكومة، مشدّدًا على أنّ هذه الإجراءات "تؤتي ثمارها".
وكانت مجموعة خبراء استطلعت آراءهم وكالة "فرانس برس"، قد توقّعوا أن يبلغ معدّل نمو الاقتصاد الصّيني في الرّبع الأوّل من العام 4,6%.
كانت هذه تفاصيل خبر الناتج المحلي الصيني سجل نموًا بنسبة 5,3 بالمئة في الربع الأول من العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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