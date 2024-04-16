مقتل 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي لمنزل غرب رفح

أفادت مصادر "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"وصول جثامين 4 فلسطينيّين، بينهم طفل، وعدد من الجرحى إلى المستشفى الكويتي في مدينة ​رفح​ جنوب ​قطاع غزة​، بعد استهداف الطّيران الحربي الإسرائيلي لمنزل يعود لعائلة أبو لبدة في حي تل السلطان غرب رفح".

وفي حصيلة غير نهائيّة، بلغ عدد الضّحايا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السّابع من تشرين الأوّل الماضي، 33,797 قتيلًا، إضافةً إلى 76,465 مصابًا، في حين لا يزال آلاف الضّحايا تحت الأنقاض.