من يقف وراء هجمات سيدني؟ عملية طعن جديدة تُطالب بتحقيق عاجل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكدت خدمات الطوارئ الأسترالية أن أربعة أشخاص يتلقون العلاج من «إصابات لا تهدد حياتهم» بعد تعرضهم للطعن خلال قداس بكنيسة في غرب سيدني، الإثنين.

ويأتي الحادث بعد يومين فقط من هجوم بسكين في مركز تجاري بشرق سيدني أدى إلى مقتل ستة أشخاص.

وأظهرت لقطات مباشرة الهجوم الذي وقع خلال قداس في كنيسة آشورية غرب المدينة، عندما اقترب رجل من المذبح ورفع ذراعه اليمنى وطعن الكاهن بسكين، ما أثار الذعر بين المصلين الذين بدأوا بالصراخ.

وبدا أن عدداً من الأشخاص هرعوا للمساعدة.

وقالت خدمة الإسعاف لوكالة «فرانس برس» إن أربعة رجال تراوح أعمارهم بين 20 و70 عاماً يتلقون العلاج من إصابات.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الحادث وقع في كنيسة الراعي الصالح. وكانت الشرطة الأسترالية قد أعلنت اعتقال رجل عقب الحادثة. وذكر بيان للشرطة أن الرجل يتجاوب مع التحقيقات.