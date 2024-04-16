موعد التقديم في المدارس المصرية اليابانية لرياض الأطفال.. والأوراق المطلوبة للقبول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية لرياض الأطفال للعام الدراسي المقبل 2024-2025 منتصف إبريل 2024.

وبحسب الوزارة، فإن التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس.

ووفقا للوزارة فإنه تم تحديد الأوراق المطلوبة للتقديم بالمدارس المصرية اليابانية، وهي كالآتي:

- شهادة ميلاد مميكنة للطفل التلميذ حديثة الإصدار لا تزيد عن شهر.

- بطاقة الرقم القومى لولي الأمر "سارية" وإثبات محل الإقامة للعنوان الحالي بتاريخ سابق على إعلان فتح باب التقدم بـ6 أشهر على الأقل توثيق رسمي، في حالة اختلاف محل الإقامة الحالى عن المثبت في بطاقة الرقم القومي.

- التوقيع على إقرار ولي الأمر عدد 2 أصل نسخة لولي الأمر، ونسخة للمدرسة، وفي حالة مخالفة ولي الأمر لأي من بنود الإقرار لا يتم قبول ملف الطفل ولا يحق له المطالبة بقيمة مبلغ مقدم المصروفات.

يذكر أن وحدة المدارس المصرية اليابانية في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت في وقت سابق، موعد وجدول امتحانات شهر مارس 2024 للصفوف الإبتدائية، الرابع والخامس والسادس.

وبحسب الوزارة فإن الامتحانات تبدأ يوم الأحد 31 مارس 2024 حتى يوم الإثنين 8 إبريل 2024.

ووفقا لمنشور للمدارس المصرية اليابانية عبر صفحتها الشخصية نشرت موعد وجدول امتحانات شهر مارس 2024 للصفوف الابتدائية وهي كالآتي:

- الأحد 31 مارس 2024: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

- الإثنين 1 إبريل 2024: امتحان مادة science.

- الثلاثاء 2 إبريل 2024: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

- الأربعاء 3 إبريل 2024: امتحان مادة الرياضيات.

- الخميس 4 إبريل 2024: امتحان مادة ict والمهارات .

- الأحد 7 إبريل 2024: امتحان مادة اللغة الإنجليزية connect plus.

- الإثنين 8 إبريل 2024: امتحان مادة اللغة الإنجليزية connect. للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)

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