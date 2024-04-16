"مكافآت مالية وفرص عمل".. ما مميزات الدراسة في المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أعلنت المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، اليوم الإثنين، قبول الرغبات من طلاب المرحلة الإعدادية استعدادًا للقبول للعام الدراسي المقبل 2024-2025.

وبحسب المدارس، فإن قبول الرغبات يأتي بعد فتح باب التقديم رسميًا وإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني بعد انتهاء الامتحانات التي تبدأ 8 مايو 2024.

ووفقا لوزارة التربية والتعليم، فإنه من المقرر فتح باب التقديم إلكترونيا، ثم يتم عقد امتحانات لقبول الطلاب المرشحين ومقابلات شخصية مع ممثلين من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والشريك من قطاع الأعمال الخاص العام بكل مدرسة، ومشروع قوى عاملة مصر.

وتم التشديد من قبل الوزارة على أن شهادة المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية معتمدة تعادل دبلوم المدارس الفنية نظام الـ3 سنوات، إذ يحصل الطالب على شهادة خبرة من الشريك الصناعي "القطاع الخاص"، وفرص تدريب عملي وميداني داخل المدرسة وخارجها، ومكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي، وفرص تعيين بعد التخرج للطلبة المتميزين مع شركاء الصناعة والقطاع الخاص.

وتأتي المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية كالآتي:

- مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية- تصنيع وصيانة الاسطمبات الحي السابع مجاورة 53 بالعاشر من رمضان في محافظة الشرقية.

- مدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية- تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي حي الـ40 بجوار المدرسة الزخرفية بأسيوط القديمة محافظة أسيوط.

- مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية- التجارة الحديثة شارع أدمون فرمون بجوار كلية التمريض– سموحة، شرق الإسكندرية، محافظة الإسكندرية.

- مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية - تصنيع وصيانة الاسطمبات الحي السابع مجاورة 53 بالعاشر من رمضان، محافظة الشرقية.

- مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية- التسويق للخدمات المالية كمين الصفا، طريق الامتداد، المنيا الجديدة، محافظة المنيا.

- مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تطوير البرمجيات أكتوبر الجديدة، قطاع د، الـ800 فدان شارع صديق المنشاوي بجوار سنتر قطاع د بجوار مدرسة طلعت حرب للتعليم الأساسي.

- مدرسة ماونتن فيو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تكنولوجيا إدارة المنشآت: مدرسة قطعة 1 الكائنة بمنطقة 2600 فدان - حي الحرية - العبور الجديدة – محافظة القليوبية.

- مدرسة إيفرجرو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تشغيل وصيانة معدات الصناعات الثقيلة المتطورة: مدرسة التعليم الأساسي الكائنة في المنطقة 13- مدينة السادات– محافظة المنوفية.

- مدرسة سي إف سي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تشغيل وصيانة معدات الصناعات الثقيلة المتطورة: مدرسة نجع حمادي الثانوية للبنين الكائنة في نجع حمادي بجوار شرطة المسطحات المائية محافظة قنا.

- مدرسة موبيكا الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تشغيل ماكينات سي إن سي والروبوتات: مدرسة مصطفى كامل الكائنة في شارع أحمد عرابي، ابني بيتك ، المنطقة السادسة، مقابل عمارات الربوة رقم 11 ، مدينة السادس من أكتوبر محافظة الجيزة.

- مدرسة إيفا الدولية للتكنولوجيا التطبيقية "تشغيل وصيانة معدات الصناعة الدوائية والغذائية وتطوير برمجيات": مدرسة الزبير ابن العوام الكائنة في جنوب الأحياء، حي 6 مدينة السادس من أكتوبر– محافظة الجيزة.

- أما عن مميزات المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن بها تخصصات جديدة مصممة خصيصا لتلبية احتياجات سوق العمل.

- تعليم مبني على منهجية الجدارات "كفاءات" لتقييم المهارات التي اكتسبها.

- تدريب مهني في مصانع وشركات.

- مناهج تدرس باللغة الإنجليزية.

- تعلّم مبني على المشروعات "كابستون / Capstone"مدارس خضراء، صديقة للبيئة معتمدة على مصادر طاقة متجددة.

- بنية تحتية تكنولوجية على أحدث طراز.

- معامل تصنيع وابتكار في كل مدرسة.

- مدارس ذكية تستخدم وتطبّق الأنظمة الرقمية.

- خدمات توجيه وإرشاد مهني للطلاب للتخطيط بشكل أفضل لمستقبلهم.

- توفير خدمات تيسير الانتقال إلى سوق العمل، للربط بين الطالب واحتياجات الشركات والمؤسسات المختلفة.

- أنشطة مختلفة عن ريادة الأعمال، وتوفير حاضنات الأعمال والابتكار.

- معلمون وإداريون مختارين بعناية ومؤهلين جيداً.

- مدارس معتمدة على المستوى الوطني والدولي. للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)

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