توجيهات مهمة من "أكاديمية المعلمين" للمتقدمين لاختبارات القيادات الإشرافية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد فتحي:

خاطبت الأكاديمية المهنية للمعلمين في القاهرة، المعلمين المتقدمين لاختبارات القيادات الإشرافية: "مدير أو وكيل أو توجيه فني"، بأن منصة المعلم للتدريب عن بعد متاحة لحجز المحاولة الثانية اليوم الإثنين والثلاثاء 15 و16 أبريل الجاري فقط.

وبحسب منشور للأكاديمية عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك"، أنه متاح الآن حضور الاختبارات للمتقدمين لاختبارات القيادات الإشرافية "مدير أو وكيل أو توجيه فني" وتخلف عن حضور الاختبار في المحدد.

يذكر أن الأكاديمية المهنية للمعلمين، قد قررت في وقت سابق من اليوم، مد فترة التسجيل لحجز برامج التنمية المهنية الرقمية للحصول على شهادة الصلاحية للترقي 2023/2024، لأعضاء هيئة التعليم الذين استوفوا ملف الإنجاز الإلكتروني والذين يستوفون ملف الانجاز على صفحة كادر المعلم بموقع وزارة التربية والتعليم.

وبحسب الأكاديمية فإن الفئة المستهدفة لحجر برامج التنمية للترقي 11 ألف و319 معلم أول "أ" من الفترة من 17 إبريل 2024 لـ23 مايو وفقًا للآتي:

- من 17 أبريل حتى يوم 23 المحافظات المستهدفة: "القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد، والسويس، ودمياط، والدقهلية".

- من 24 إبريل حتى يوم 4 مايو المحافظات المستهدفة: "القليوبية، وكفر الشيخ، والغربية، والمنوفية، والشرقية".

- من 5 مايو حتى 16 مايو المحافظات المستهدفة: "البحيرة، والإسماعيلية، والجيزة، وبني سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط".

- من 17 مايو حتى يوم 23 مايو المحافظات المستهدفة: "سوهاج، وقنا، وأسوان، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، ومطروح، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والأقصر".للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)

اقرأ أيضا:

85% اختياري و15% مقالي.. ما مواصفات امتحانات مادة الجغرافيا للثانوية العامة؟

هل تضع وزارة التعليم توصيات المرحلة الأولى لـ"الحوار الوطني" موضع التنفيذ؟

متى يفقد طالب الثانوية العامة درجات الامتحان وتظليل ورقة "البابل شيت"؟

هل تُضاف درجات امتحان مارس 2024 لاختبار نهاية العام؟

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024.. متى تبدأ الاختبارات؟

موعد انتهاء العام الدراسي 2024 بالمدارس

موعد العودة إلى المدارس بعد انتهاء إجازة عيد الفطر