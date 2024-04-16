ماكرون: المجتمعون بمؤتمر باريس حول السودان تعهدوا تقديم مساعدات إنسانية بمليارَي يورو

أشار الرّئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، عقب انعقاد مؤتمر باريس حول ​السودان​، إلى أنّه "يمكن أن نعلن أنّه سيتمّ في المجمل تعبئة أكثر من مليارَي يورو"، لافتًا إلى أنّ "الالتزامات الّتي سُجّلت قبل المؤتمر بلغت 190 مليون يورو فقط". وستساهم دول ​الاتحاد الأوروبي​ في 900 مليون يورو من التّعهّدات الإجماليّة، الّتي تبلغ حصّة ​فرنسا​ فيها 110 ملايين.

وأوضح أنّ "هذا الدّعم سيسمح بالاستجابة للاحتياجات الأكثر إلحاحًا في قطاعات ​الأمن الغذائي​ والتّغذوي والصّحة والمياه والصّرف الصّحي والتّعليم وحماية الأكثر ضعفًا".

ودعا ماكرون "بشكل رسمي" جانبَي النّزاع في السّودان إلى احترام القانون الإنساني الدّولي وحماية المدنيّين، مشدّدًا على "أنّنا نحثّهما على وقف إطلاق النّار فورًا، من أجل السّماح للجهات الفاعلة الإنسانيّة بالوصول إلى جميع السّودانيّين. كما أنّه يجب عدم استخدام وصول المساعدات الإنسانيّة لأغراض عسكريّة".

وكانت قد أدّت الحرب في السودان إلى مقتل آلاف المدنيّين، بحسب أرقام الأمم المتحدة، الّتي تقول إنّ نحو 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكان السودان، يحتاجون إلى مساعدات إنسانيّة، فيما يعاني نحو 3,8 ملايين طفل دون سن الخامسة سوء تغذية.