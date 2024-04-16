شولتس التقى الرئيس الصيني ويؤكد رغبته في تحقيق سلام عادل في أوكرانيا

التقى المستشار الألماني أولاف شولتس في بكين الرئيس الصيني شي جينبينغ، وذلك في اليوم الثالث والأخير من زيارته الى الصين، مؤكدا رغبته في أن يبحث معه تحقيق "سلام عادل في أوكرانيا".

وكشفت شبكة "سي سي تي في" التلفزيونية الحكومية في الصين إنّه "في صباح 16 نيسان، اجتمع الرئيس شي جينبينغ بالمستشار الألماني شولتس في دار ضيافة دياويوتاي الحكومية في بكين".

وفي الشق السياسي والدبلوماسي، سيبحث شولتس قضايا تثير تباينات بين الدول الغربية والصين، ومن أبرزها امتناع بكين عن إدانة "الغزو الروسي" لأوكرانيا والتقارب بينها وبين موسكو، إضافة الى الخلافات بشأن جزيرة تايوان.

وفي وقت سابق، أعلن شولتس أنّه يعتزم أن يبحث مع الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال لقائهما في بكين تحقيق "سلام عادل" في أوكرانيا.

ولفت شولتس الى أنّ "اجتماعي مع الرئيس شي سيركّز أيضاً على كيفية المساهمة بشكل أكبر في تحقيق سلام عادل في أوكرانيا"، مؤكّداً أنّه كانت هناك "تبادلات مكثّفة بين حكومتينا منذ زيارتي الأخيرة للصين".