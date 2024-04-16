مدير وكالة الطاقة الذرية أبدى قلقه من احتمال أن تقصف إسرائيل منشآت نووية إيرانية

عبر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، عن قلقه إزاء احتمال استهداف إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية، لكنه أكد أن عمليات تفتيش الوكالة للمنشآت الإيرانية ستستأنف.؟
وكشف غروسي أن إيران أغلقت منشآتها النووية الأحد "لاعتبارات أمنية" وأعادت فتحها لاحقا، لكنه أبقى مفتشي الوكالة بعيدا "حتى نرى أن الوضع هادئ تماما".
وأضاف غروسي في تصريحات للصحفيين في نيويورك "سنستأنف الثلثاء. ليس لهذا تأثير على نشاط التفتيش".
وعندما سئل عن احتمال تعرض المنشآت النووية الإيرانية لقصف إسرائيلي، قال غروسي "إننا قلقون دائما بشأن هذا الاحتمال". وحث على "ضبط النفس الشديد".
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