أفادت "غرفة التحكم المروري" التّابعة لقوى الأمن الدّاخلي، بأنّ "حركة المرور كثيفة من جسر فؤاد شهاب في جونية باتجاه ذوق مكايل، بسبب حادث مروري، وبعدها طبيعيّة حاليًّا حتّى بيروت".
وأشارت إلى أنّ "حركة المرور كثيفة من الكوستابرافا باتجاه الأوزاعي، على طريق بشامون باتجاه جسر خلدة، من المنصورية نزولًا باتجاه المكلس، من الضبية باتجاه جل الديب حتّى الزلقا، من الدّورة حتّى الكرنتينا، من جسر العدلية باتجاه أوتيل ديو؛ وعلى شارع مار متر باتجاه ساسين في الأشرفية".
كانت هذه تفاصيل خبر حركة المرور كثيفة من جسر فؤاد شهاب- جونية باتجاه ذوق مكايل بسبب حادث مروري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.