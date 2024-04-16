حركة المرور كثيفة من جسر فؤاد شهاب- جونية باتجاه ذوق مكايل بسبب حادث مروري

أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التّابعة لقوى الأمن الدّاخلي، بأنّ "حركة المرور كثيفة من جسر فؤاد شهاب في ​جونية​ باتجاه ​ذوق مكايل​، بسبب حادث مروري، وبعدها طبيعيّة حاليًّا حتّى ​بيروت​".

وأشارت إلى أنّ "حركة المرور كثيفة من الكوستابرافا باتجاه الأوزاعي، على طريق بشامون باتجاه جسر خلدة، من المنصورية نزولًا باتجاه المكلس، من الضبية باتجاه جل الديب حتّى الزلقا، من الدّورة حتّى الكرنتينا، من جسر العدلية باتجاه أوتيل ديو؛ وعلى شارع مار متر باتجاه ساسين في الأشرفية".