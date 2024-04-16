شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الجيش الأردني: سلاح الجو يكثف طلعاته لمنع الاختراقات من أي طرف والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

وضع الهجوم الإيراني على إسرائيل ليلة السبت عددا من الدول العربية في حالة تأهب قصوى، خشية من الصواريخ و المسيرات التي عبرت أجواءها أو جاورت حدودها.

هذه الدول باشرت سلسلة اتصالات وجهود موحدة في سبيل نزع فتيل الانفجار وعدم تحويل تبادل الضربات بين إيران وإسرائيل إلى حرب إقليمية وفقا لـ “العربية”.

وفي السياق، صرّح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، أنه في حوالي الساعة 01:00 من فجر اليوم الثلاثاء 16 نيسان 2024، قام سلاح الجو الملكي الأردني بزيادة طلعاته الجوية وذلك لمنع أي اختراق جوي والدفاع عن سماء المملكة الأردنية الهاشمية.

وأضاف الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة أن هذا الإجراء يأتي تأكيدا على موقف الأردن الثابت بعدم السماح باستخدام المجال الجوي الأردني من قبل أي طرف ولأي غاية كانت، نظراً لما تشكله من تعدٍ على السيادة الأردنية، وما قد يهدد أمن الوطن وسلامة مواطنيه.

ودعا الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة المواطنين إلى ضرورة عدم الانجرار وراء ما يتم تداوله من الشائعات التي من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع، وضرورة أخذ المعلومة من مصادرها الرسمية

السلطات الأردنية الرسمية أكدت يوم الأحد، أنها اعترضت “أجساماً طائرة” اخترقت أجواء الأردن ليل السبت-الأحد أثناء الهجوم بالصواريخ والمسيرات الذي شنته إيران على إسرائيل. كما أن الكثير من الصور والفيديوهات انتشرت لسقوط المقذوفات على الأراضي الأردنية دون أن تلحق ضرراً بأحد أو حتى بالممتلكات العامة.

كانت إيران قد شنت هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل الليلة الماضية، ردا على هجوم إسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق مطلع هذا الشهر.

بعد أوقات عصيبة عاشها الأردنيون، ليلة السبت الأحد، إثر رصدهم ومشاهدتهم الصواريخ والمسيرات الإيرانية فوق السماء الأردنية تتجه نحو إسرائيل، وسقوط بعضها داخل العاصمة الأردنية عمان وفي بعض المحافظات، خرجت الحكومة الأردنية لتتحدث عن هذه الليلة.

قال الديوان الملكي الأردني، الأحد، إن الملك عبد الله الثاني أكد للرئيس الأميركي جو بايدن أن الأردن لن يكون ساحة لحرب إقليمية.

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قال في تصريحات لقناة “المملكة” إن “التصعيد الذي وقع كنا قد حذرنا من وقوعه منذ بداية الحرب على غزة”، مؤكداً أن “كل ما يشكل تهديداً للأردن ولأمن الأردنيين نتصدى له بكل إمكانياتنا وقدراتنا”.