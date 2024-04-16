"النواب الأمريكي" يصوت على تقديم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون أنّ المجلس الذي يهيمن عليه حزبه الجمهوري سيصوّت هذا الأسبوع على نصّين منفصلين لتقديم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل، في انفراجة تأتي بعد أشهر من الخلافات السياسية بين إدارة الرئيس الديموقراطي جو بايدن والجناح اليميني في المعارضة الجمهورية.

وقال جونسون في منشور على منصّة إكس إنّه "هذا الأسبوع، سندرس مشاريع قوانين منفصلة لتمويل حليفتنا إسرائيل، ودعم أوكرانيا في حربها، وتعزيز حلفائنا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وتمرير إجراءات إضافية لمواجهة خصومنا وتعزيز أمننا القومي".