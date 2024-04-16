NBC عن مسؤولين أميركيين: الرد الإسرائيلي قد يحصل خلال عطلة نهاية الأسبوع وبشكل محدود النطاق

توقع 4 مسؤولين أميركين أن يحصل الرد الإسرائيلي المحتمل، خلال عطلة نهاية الأسبوع وبشكل محدود النطاق. كما رجحوا أن يتضمن ضربات ضد القوات العسكرية الإيرانية ووكلاء مدعومين من طهران في المنطقة، حسب ما نقلت شبكة "NBC News".

وأكدوا أنه لم يتم إطلاع الإدارة الأميركية على قرار إسرائيل النهائي بشأن كيفية الرد، لافتين إلى أن الخيارات يمكن أن تتغير. وأوضحوا ليس من الواضح متى سيحدث الرد الإسرائيلي على وجه التحديد، لكنه قد يحدث في أي وقت.

ولفت المسؤولون الأميركيون إلى أنه بينما كانت إسرائيل تستعد لهجوم إيراني محتمل الأسبوع الماضي، أطلع المسؤولون الإسرائيليون نظراءهم الأميركيين على خيارات الرد المحتملة.