توقع 4 مسؤولين أميركين أن يحصل الرد الإسرائيلي المحتمل، خلال عطلة نهاية الأسبوع وبشكل محدود النطاق. كما رجحوا أن يتضمن ضربات ضد القوات العسكرية الإيرانية ووكلاء مدعومين من طهران في المنطقة، حسب ما نقلت شبكة "NBC News".
وأكدوا أنه لم يتم إطلاع الإدارة الأميركية على قرار إسرائيل النهائي بشأن كيفية الرد، لافتين إلى أن الخيارات يمكن أن تتغير. وأوضحوا ليس من الواضح متى سيحدث الرد الإسرائيلي على وجه التحديد، لكنه قد يحدث في أي وقت.
ولفت المسؤولون الأميركيون إلى أنه بينما كانت إسرائيل تستعد لهجوم إيراني محتمل الأسبوع الماضي، أطلع المسؤولون الإسرائيليون نظراءهم الأميركيين على خيارات الرد المحتملة.
كانت هذه تفاصيل خبر NBC عن مسؤولين أميركيين: الرد الإسرائيلي قد يحصل خلال عطلة نهاية الأسبوع وبشكل محدود النطاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.