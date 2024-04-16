لفت عضو تكتّل "الاعتدال الوطني" النّائب وليد البعريني، إلى "أنّنا لمسنا مرونةً في التّعاطي من حيث الأمور الجوهريّة، ومن حيث العمق والمضمون، بعد لقاء تكتل "الاعتدال الوطني" مع كتلة "الوفاء للمقاومة"، الّتي تؤيّد الحوار برئاسة رئيس مجلس النّواب نبيه بري".
وأشار، في تصريح إذاعي، إلى "إمكانيّة التّوصّل إلى طرح جديد في ما يتعلّق بالملف الرّئاسي بعد الحوار"، موضحًا أنّ "اللّقاء غدًا مع سفراء دول "اللجنة الخماسية" سيقرّر مسار المبادرة الرّئاسيّة الّتي طرحها التكتّل".
كانت هذه تفاصيل خبر البعريني: اللقاء غدًا مع سفراء "الخماسية" سيقرر مسار مبادرة تكتل "الاعتدال" الرئاسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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