البعريني: اللقاء غدًا مع سفراء "الخماسية" سيقرر مسار مبادرة تكتل "الاعتدال" الرئاسية

لفت عضو تكتّل "الاعتدال الوطني" النّائب ​وليد البعريني​، إلى "أنّنا لمسنا مرونةً في التّعاطي من حيث الأمور الجوهريّة، ومن حيث العمق والمضمون، بعد لقاء تكتل "الاعتدال الوطني" مع كتلة "الوفاء للمقاومة"، الّتي تؤيّد الحوار برئاسة رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​".

وأشار، في تصريح إذاعي، إلى "إمكانيّة التّوصّل إلى طرح جديد في ما يتعلّق بالملف الرّئاسي بعد الحوار"، موضحًا أنّ "اللّقاء غدًا مع سفراء دول "​اللجنة الخماسية​" سيقرّر مسار المبادرة الرّئاسيّة الّتي طرحها التكتّل".