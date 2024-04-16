الصفدي : لا ينبغي السماح لنتنياهو باستحضار مواجهة أخرى

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الاثنين 15 أبريل 2024، إنه لا ينبغي السماح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستحضار مواجهة أخرى، وجر المنطقة برمتها إلى مزيد من التصعيد.

حديث الصفدي جاء في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، نشرها على حسابه الرسمي بمنصة إكس، تناول فيها تداعيات الرد العسكري الإيراني على إسرائيل.

ومساء السبت، أطلقت إيران نحو 350 صاروخا وطائرة مسيرة تجاه إسرائيل، زعمت تل أبيب أنها اعترضت 99 بالمئة منها، فيما قالت طهران إن نصف الصواريخ أصابت أهدافا إسرائيلية "بنجاح".

وهذا أول هجوم تشنه إيران مباشرة من أراضيها على إسرائيل، وليس عبر جماعات موالية لها، وجاء ردا على هجوم صاروخي استهدف القسم القنصلي في سفارة طهران بدمشق مطلع أبريل/ نيسان الجاري.

وأضاف الصفدي أن "إيران ردت على الهجوم الإسرائيلي على قنصليتها في دمشق، وقالت إنها لن تفعل أكثر من ذلك، ويقع على عاتق إسرائيل الآن مسؤولية عدم التصعيد".

وتابع: "لا ينبغي السماح لنتنياهو باستحضار مواجهة أخرى وجر المنطقة برمتها إلى مزيد من التصعيد الذي سيضر الجميع".

وأوضح الصفدي أن "المقذوفات التي تنتهك مجالنا الجوي تشكل خطراً على الأردن، وقمنا بما يجب علينا فعله لتحييد هذا التهديد".

وأضاف: "سنفعل الشيء نفسه بغض النظر عن المكان الذي تأتي منه تلك الطائرات بدون طيار، من إسرائيل، أو من إيران، أو من أي مكان آخر، أولويتنا هي حماية الأردن".

والأحد، أكدت الحكومة الأردنية أن الجيش والأجهزة الأمنية "ستتصدى لكل ما من شأنه تعريض أمن وسلامة الوطن ومواطنيه لأي خطر أو تجاوز من أي جهة كانت وبكل الإمكانات المتاحة".

وأوضحت أنه "جرى التعامل مع بعض الأجسام الطائرة التي دخلت إلى أجوائنا ليلة أمس (السبت)، والتصدي لها للحيلولة دون تعريضها لسلامة مواطنينا والمناطق السكنية والمأهولة للخطر".

وفي حديثه عن الحرب الإسرائيلية على غزة ، اعتبر الوزير الأردني أن "أكبر أسباب التوتر في المنطقة هو الحرب على غزة واستمرار الاحتلال".

وشدد بالقول: "نريد سلاماً عادلاً على أساس حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، فهو الضمان الوحيد لأمن الفلسطينيين والإسرائيليين".

المصدر : وكالات