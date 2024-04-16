نقلت مجلة "بوليتيكو" الأميركية عن مسؤول أوروبي تأكيده أنه سيتم فرض عقوبات أوروبية هذا الأسبوع على إيران، مشيراً إلى أن دول الإتحاد الأوروبي أكدت لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ضرورة عدم القيام بأي عمل غير عقلاني يؤدي للتصعيد.
وأوضحت المجلة الأميركية أن دول الاتحاد الأوروبي تدعو إسرائيل بالإجماع إلى تجنب الرد العسكري على إيران.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أوروبي لبوليتيكو: سيتم فرض عقوبات أوروبية هذا الأسبوع على إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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