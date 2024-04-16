الأرصاد الجوية: الطقس غدًا قليل الغيوم مع ارتفاع بالحرارة التي تلامس الـ32 درجة على الساحل

ذكرت دائرة التّقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أنّ "لبنان والحوض الشّرقي للمتوسّط يتأثّران اعتبارًا من غد الأربعاء، برياح خماسينية حارّة وجافّة ومغبرة، مصدرها مصر وشبه الجزيرة العربيّة، تؤدّي إلى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة الّتي تبلغ ذروتها مساء غد الأربعاء، إذ تتخطّى معدّلاتها الموسميّة بحدود الـ7 درجات وتلامس الـ32 درجة على السّاحل وفي الدّاخل. ومن المتوقّع أن تنحسر تدريجيًّا اعتبارًا من ظهر يوم الخميس، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس وتعود إلى معدّلاتها الموسميّة، مع بعض التقلّبات المحليّة والأمطار الموحلة اعتبارًا من اللّيل وخلال يوم الجمعة"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل درجات الحرارة لشهر نيسان يتراوح بين 15 و24 درجة مئويّة في بيروت، بين 13 و23 درجة في طرابلس، وبين 9 و22 درجة مئويّة في زحلة".

وأوضحت في نشرتها الصّباحيّة، أنّ "الطقس المتوقّع في لبنان اليوم الثّلثاء قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا بسحب مرتفعة، مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة الّتي تتخطّى معدّلاتها الموسميّة، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، فيتكوّن الضباب على المرتفعات المتوسّطة؛ ويتحول الطّقس ليلًا إلى غائم بسحب مرتفعة".

ولفتت دائرة التّقديرات، إلى أنّ "الطّقس المتوقّع غدًا الأربعاء قليل الغيوم إجمالًا، مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة الّتي تلامس الـ32 درجة على السّاحل، كما تنخفض نسبة الرّطوبة وتنشط الرياح اعتبارًا من بعد الظّهر، مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء".

وبيّنت أنّ "الطقس المتوقّع الخميس قليل الغيوم، مع درجات حرارة مرتفعة صباحًا، على أن تبدأ بالانخفاض تدريجيًّا اعتبارًا من الظّهر، وتنشط الرّياح وتشتدّ أحيانًا لتصل سرعتها إلى حدود الـ75 كلم/ساعة؛ وتكون مترافقة بطبقات من الغبار في الأجواء. ترتفع نسبة الرّطوبة اعتبارًا من بعد الظّهر، ويتحوّل الطّقس إلى غائم جزئيًّا، مع تشكّل للضّباب الكثيف على الجبال المتوسّطة اعتبارًا من المساء، كما يُتوقّع تساقط أمطار خفيفة موحلة خلال اللّيل".

كما أفادت بأنّ "الطّقس المتوقّع يوم الجمعة غائم جزئيًّا، مع انخفاض حاد وملحوظ بدرجات الحرارة الّتي تعود إلى معدّلاتها الموسميّة، ونسبة رطوبة مرتفعة، حيث يتكوّن الضّباب بشكل كثيف أحيانًا على المرتفعات. تنشط الرّياح أحيانًا، ويُتوقّع تساقط أمطار خفيفة متفرّقة خاصّةً في المناطق الشّماليّة والجبليّة، نتيجة حالة من عدم الاستقرار".

وأضافت الدّائرة أنّ "الرّياح السّطحيّة غربيّة إلى شماليّة غربيّة نهارًا ومتقلّبة ضعيفة ليلًا، سرعتها بين 10 و30 كم/س، الانقشاع متوسّط إجمالًا على السّاحل ويسوء على المرتفعات بسبب الضّباب، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 65 و90%، حال البحر منخفض ارتفاع الموج؛ وحرارة سطح المياه 21 درجة مئويّة".