استشهاد العشرات من الفلسطينيين جراء قصف إسرائيلي على قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - A picture taken from southern Israel near the border with the Gaza Strip on December 9, 2023, shows smoke rising during an Israeli strike in Gaza amid ongoing battles with the Palestinian Hamas militant group. (Photo by JACK GUEZ / AFP)

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استشهد العديد من الفلسطينيين وأصيب العشرات بجروح اليوم، جراء قصف إسرائيلي استهدف قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية أن أربعة فلسطينيين من عائلة واحدة استشهدوا في قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلهم في حي تل السلطان غرب مدينة رفح، كما استشهد العديد من الفلسطينيين في عمليات قصف إسرائيلي مكثفة استهدفت مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وقد تسبب القصف الإسرائيلي في تدمير واسع للمنازل والبنية التحتية في المخيم.

وفي ذات السياق، وثقت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد أكثر من ٤٦ فلسطينيًا، خلال الساعات الـ ٤٨ الماضية في العدوان المستمر على مخيم النصيرات.