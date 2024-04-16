ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار والسيول في باكستان إلى 41 قتيلاً

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية التي تهطل بغزارة منذ الجمعة الماضية في أنحاء مختلفة من باكستان، والفيضانات والسيول الناجمة عنها إلى 41 قتيلاً، وعشرات المصابين.

وأوضحت هيئة إدارة الكوارث الطبيعية في بيان اليوم، أنه تم إعلان حالة الطوارئ في الخليج 365 الأكثر تضرراً من الأمطار والفيضانات، وتجري أعمال الإغاثة ومساعدة المتضررين.

وأضافت أن الأمطار الحالية من متوقع استمرارها طيلة الأسبوع الجاري، وأن فرقها الميدانية تعمل باستمرار على مراقبة الوضع لتقديم الإغاثة العاجلة.